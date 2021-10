Incredibile Mourinho: "Non giochereste nemmeno in Serie B", il retroscena dagli spogliatoi

"Furia Mou. "Tra voi c'è gente che non giocherebbe nemmeno in B" scrive quest'oggi il Corriere dello Sport. Josè Mourinho una furia dopo il ko per 6-1 contro il Bodo Glimt. Il tecnico ha provato a scuotere la squadra già durante l'intervallo, con toni duri persino rispetto al post-partita: "Tra voi c’è gente che non giocherebbe nemmeno qui in Norvegia, o nemmeno in Serie B" erano più o meno i concetti espressi dall’allenatore. Le frasi ai giocatori all’intervallo, come quelle che disse 12 anni fa nell’Inter (e poi vinse il Triplete). È la sua strategia per smuovere il club: e i Friedkin a gennaio proveranno a rinforzare la squadra con almeno due innesti, un centrocampista e un terzino destro.