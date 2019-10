Insigne a Sky: "ADL in ritiro segnale forte del club, ci stanno vicini! Noi siamo sereni"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, a pochi minuti dalla sfida con l'Atalanta è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che è una partita difficile, dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile, sappiamo di affrontare una grande squadra, dovremo stare attenti fino al 90' per fare risultato a tutti i costi. Siamo tutti concentrati, come in ogni gara. Ma tutte sono difficili. Il gruppo è sereno, abbiamo lavorato bene in allenamento e cercheremo di tradurlo in campo".

Sulla visita di De Laurentiis a Castel Volturno: "Fanno bene queste visite, a noi fa piacere che è venuto a salutarci. E' un segnale forte, per farci capire che la società è vicina a noi. Noi scenderemo in campo per dare il massimo".