Insigne, Osimhen e Mario Rui usciti malconci da Napoli-Juve: le condizioni in vista di Leicester

Tra i vari cambi effettuati da Luciano Spalletti ieri sera contro la Juventus ci sono stati anche quelli che hanno portato in panchina Victor Osimhen, Lorenzo Insigne e Mario Rui, usciti malconci dalla sfida. La Gazzetta dello Sport scrive che per il capitano si è trattato solo di un trauma contusivo leggero, mentre il centravanti nigeriano è andato a festeggiare a fine partita ancora zoppicante, con una vistosa fasciatura. Stesso discorso per Mario Rui. Per il Corriere dello Sport tutti e tre i calciatori saranno da valutare per la trasferta di Leicester.