"Io parlo coi luminari", "Ora sei pure virologo?", il battibecco Lotito-Agnelli nell'assemblea di Lega

Clima tesa nel mondo del calcio, con i diversi scenari che si prefiggono davanti gli occhi dei presidenti di Serie A per il ritorno in campo. Al momento l'emergenza Coronavirus resta prioritaria, ma le visioni sul futuro sono ovviamente discordanti. L'edizione di oggi di Tuttosport ha pubblicato uno stralcio di quello che è stato un vero e proprio battibecco andato in scena ieri durante l'assemblea di Lega, protagonisti il presidente della Lazio Claudio Lotito e quello della Juve Andrea Agnelli: "Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so, io parlo con i medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co' quelli delle squadre...", avrebbe detto il patron bianconceleste al quale ha prontamente risposto Agnelli: "Eh certo, ora sei diventato anche un virologo".