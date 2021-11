Irlanda del Nord-Italia, le formazioni ufficiali: Di Lorenzo titolare, Insigne falso nove

Il ct dell'Italia Roberto Mancini sceglie un attacco leggero e veloce per far male all'Irlanda del Nord questa sera nella sfida decisiva per le qualificazioni al Mondiale del Qatar del prossimo anno. Niente centravanti di peso con Insigne falso 9 affiancato da Chiesa e Berardi. A centrocampo c'è Tonali dall'inizio al fianco di Jorginho e Barella, tutto confermato in difesa con Acerbi a far coppia con Bonucci al centro e Di Lorenzo ed Emerson esterni.

La squadra britannica risponde con una formazione molto coperta con Davis davanti alla difesa a quattro e una linea folta in mezzo al campo. Davanti il solo Magennis come punta. Queste le formazioni ufficiali:

Irlanda del Nord (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Cathcart, Flanagan, J. Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis. Ct Baraclough

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct Mancini