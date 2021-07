Italia campione d'Europa! Esplode l'incredibile festa anche in tutta Napoli

Quando il napoletano Donnarumma para l'ultimo rigore regalando agli Azzurri la vittoria agli Europei, anche a Napoli esplode la festa. Fuochi d'artificio, caroselli di auto bardate a festa con le bandiere italiane verso il centro storico. Una notte magica che ricorda quelle dell'82 e del 2006. Si canta e si balla anche nella Piazzetta di Capri, gente del posto e turisti stranieri, tutti italiani per una sera. A dare il via alle danze, a Napoli, sono tre suoni di sirena lanciate dalle navi da crociera ancorate nel porto. E subito il richiamo che arriva dal mare fa partire la sfilata di motorini diretta in piazza Trieste e Trento, luogo che per tradizione è riservato alla celebrazione delle glorie sportive.