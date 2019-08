James solo in prestito: braccio di ferro col Real, decisiva la mediazione di Mendes

Solo in prestito: è questa la condizione che ha imposto il Napoli per ingaggiare James Rodriguez. La Gazzetta dello Sport cerca di analizzare gli ultimi sviluppi della trattativa per portare il classe '91 in maglia azzurra: "Lo ha ribadito anche Giuntoli che è in contatto con il Real Madrid. Il d.s. è convinto che Florentino Perez cambierà atteggiamento con l’avvicinarsi della chiusura del mercato. Il club spagnolo ha la necessità di sfoltire la rosa. E allora, proprio il nazionale colombiano è sul mercato. Lui ha scelto Napoli, ma De Laurentiis non vuole pagare i 42 milioni pretesi dal collega madridista, nonostante il giocatore sia stato richiesto da Ancelotti. Al momento la situazione è in una fase di stallo, ma il Napoli conta molto sulla mediazione di Jorge Mendes, il procuratore del colombiano, che intrattiene buoni rapporti con la dirigenza napoletana".