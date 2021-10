Juve-Napoli dopo la Coppa d'Africa? Gazzetta: "Può slittare dopo il 6 gennaio, il motivo"

Possibile cambio di data per l'attesa sfida del girone di ritorno tra Juventus e Napoli. Qual è la nuova e qual è la motivazione di tale slittamento? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che, con riferimento a Inter-Juve, finale di Supercoppa che si può giocare il 5 gennaio, spiega: "La scelta della data del 5 gennaio causerebbe, in tema di calendario di Serie A, uno slittamento della sfida tra Juventus-Napoli, a oggi in programma il 6 gennaio. Nella stessa giornata è in agenda anche Bologna-Inter. Le due partite sarebbero recuperate più avanti, tenendo anche presente che a gennaio entra in scena anche la Coppa Italia". A quel punto, potrebbe essere disputata a febbraio quando sarà terminata la Coppa d'Africa e quindi quando il Napoli ritroverà Koulibaly, Anguissa e Osimhen.