KKN - James ha in testa solo il Napoli! Il colombiano pronto a porre un ultimatum al Real, la situazione

Resta James Rodriguez uno dei punti fondamentali per il mercato del Napoli. Cosi ne hanno parlato anche in studio Valter De Maggio , direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, e Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, che si sono soffermati proprio sulla situazione del colombiano: "James parlerà con il Real chiederà di essere lasciato andare oppure arrivare alla scadenza. Lui ha in testa solo il Napoli e non prenderà in considerazione altre decisioni del club, il presidente De Laurentiis è forte proprio di questa posizione del giocatore".