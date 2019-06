KKN - Lozano primo obiettivo del Napoli, ad ore l'assalto: pronta anche l'alternativa

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal, soffermandosi sulle ultime in casa Napoli e non solo: "Potrebbe partire ad ore l'assalto a Lozano, è l'obiettivo numero uno per l'attacco. Ovviamente esiste un'alternativa e questa è Rodrigo Moreno. Sarri vuole andare alla Juve, il club bianconero avrebbe delle perplessità e proprio per questo attende due cose, la Champions del City e Pochettino, se quest'ultimo dovesse liberarsi dal Tottenham allora mi dicono Pochettino".