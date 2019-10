Koulibaly esulta: "Nomination Pallone d'Oro mi emoziona, un viaggio che parte da lontano!"

Kalidou Koulibaly ha scelto il mondo social per esprimere la sua gioia dopo esser entrato nei 30 candidati per il Pallone d'Oro: "Una nomination che mi emoziona perché il mio viaggio nel calcio parte da molto lontano: è un riconoscimento che mi carica per continuare a fare sempre di più. Sempre meglio" ha scritto il difensore senegalese. Ecco il suo post:

This nomination is exciting news to me because my journey in football started a long way from here: it is a recognition that makes me want to do better and better. Always better ❤️#ballondor @francefootball ️ #KK 🙌 #NoToRacism https://t.co/T6hszRLJtm