Koulibaly vicino alla permanenza: confermata la sua presenza in ritiro

Ogni estate può partire, in caso di offerte, ma ogni volta Kalidou Koulibaly resta a Napoli. Potrebbe accadere anche questa volta. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, fa sapere che all'orizzonte non sono previste novità di mercato e quindi il difensore azzurro potrebbe partecipare al ritiro estivo di Dimaro. La sua presenza per il periodo 15-25 luglio dovrebbe essere confermata.