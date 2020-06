Kumbulla, Auriemma rivela: "Il Napoli lo voleva subito ma lui non se la sentiva, sul futuro..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Raffaele Auriemma ha dato alcune notizie di mercato su Kumbulla, che domani affronterà il Napoli con il Verona: "Kumbulla è un difensore centrale classe 2000, molto forte, che il Napoli affronterà domani. Parlando con un intermediario mi è stato spiegato perché non può venire a Napoli. Giuntoli lo ha cercato in tutti i modi tra gennaio e febbraio per convincerlo a firmare con il Napoli, come ha fatto già Rrahmani. Il Napoli lo voleva subito ma Kumbulla non se la sentiva di fare una scelta in quel periodo, proseguendo quindi con il Verona.

Oggi del Napoli non si sente più notizia e ci sono altri club su di lui. Siamo a giugno ma è come se fossimo ad aprile in chiave mercato, quindi non è detto che il Napoli non torni su Kumbulla perché Giuntoli lo apprezza e se ci sarà margine per acquistarlo probabilmente insisterà come ha fatto con Lobotka, e come sta provando a fare con Rashica”.