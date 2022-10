Kvaratskhelia: "Gol in Champions, i miei sogni stanno diventando realtà! Buona fortuna all'Ajax"

Khvicha Kvaratskhelia, esterno d'attacco del Napoli, è intervenuto ha parlato al sito Uefa dopo la vittoria per 6-1 in casa dell'Ajax

Khvicha Kvaratskhelia, esterno d'attacco del Napoli, è intervenuto ha parlato al sito Uefa dopo la vittoria per 6-1 in casa dell'Ajax: "Penso che i sogni diventino realtà perché sto giocando in Champions League e ho segnato oggi. Sono così felice, ma era anche importante che la squadra vincesse".

Di Lorenzo oggi è stato il migliore in campo.

"È un grande uomo, un grande capitano e un grande calciatore. Si merita il premio perché è molto importante per il Napoli".

Che idea si è fatto dell'Ajax?

"Oggi non hanno giocato bene, ma sono una buona squadra e hanno ottimi giocatori. Hanno bisogno di andare avanti. Auguro loro buona fortuna".