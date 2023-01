Kvaratskhelia recupera per la Salernitana? Le prime indiscrezioni

Khvicha Kvaratskhelia aveva già dovuto decidere di rinunciare alla partita, scrive il Corriere dello Sport, per starsene a casa

Khvicha Kvaratskhelia aveva già dovuto decidere di rinunciare alla partita, scrive il Corriere dello Sport, per starsene a casa e sfidare quell’attacco influenzale che ne stava mettendo a rischio anche il derby, ancora lontano. In quattro giorni, pur prendendosela comoda, all’Arechi si arriva in scioltezza, con uno scatto. Dunque il georgiano può certamente recuperare per la partita di sabato.