L'ennesimo copione di una stagione disgraziata

Clamorosi errori e immensa sfortuna. Lazio-Napoli è stato l’ennesimo copione già visto di una stagione che definire disgraziata è un eufemismo. Gli azzurri sono usciti sconfitti dall’Olimpico di Roma dopo un’ottima prestazione, ma i risultati continuano a non arrivare e la situazione in classifica continua a essere difficilissima.

LA FOTOGRAFIA DI UNA STAGIONE – Nel secondo tempo gli azzurri sono andati più volte vicino al gol, trovando con Zielinski il 16° palo in campionato. Quando ormai la partita sembrava indirizzata per lo 0-0 è arrivato l’ennesimo clamoroso errore: Ospina s’intestardisce in un dribbling su Immobile al limite dell'area e gli regala il pallone. A porta vuota calcia l'attaccante della Lazio, Di Lorenzo arriva a salvare sulla linea ma tocca male il pallone e la sfera termina comunque in rete. Questi due episodi possono rappresentare la fotografia della stagione del Napoli che, nelle ultime due partite, si è fatto in sostanza quattro gol da solo.

PASSI IN AVANTI – Nelle quattro gare firmate Gennaro Gattuso sono arrivate tre sconfitte (Parma, Inter e Lazio) e una sola vittoria (Sassuolo) ma le prestazioni degli azzurri sono in continuo miglioramento. Nel secondo tempo dell’Olimpico, il Napoli, con tantissime assenze, ha dominato in casa della squadra più in forma del campionato (La Lazio veniva da nove vittorie consecutive). Gli azzurri hanno dimostrato di poter giocare un bel calcio rischiando pochissimo contro la squadra di Inzaghi che è in evidente stato di grazia: segnali che fanno presagire un cauto ottimismo per il futuro del campionato.