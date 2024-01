L'illusione di Fabian, Kvara spacca-tutto, la magia di Mertens: il meglio di Lazio-Napoli

Siamo a poche ore dalla sfida tra Lazio e Napoli: ecco i migliori gol, giocate ed episodi degli ultimi precedenti all'Olimpico

Siamo alla vigilia della sfida tra Lazio e Napoli, gara decisiva in chiave quarto posto, che si giocherà domenica allo Stadio Olimpico alle ore 18:00. Eccoci qui a ricordare i migliori gol, giocate ed episodi, di un match dal fascino storico.

Kvaratskhelia spacca-tutto (Lazio-Napoli 1-2). Serie A 2022/23, giornata 5. All'Olimpico la Lazio di Sarri incontra il Napoli di Spalletti. Molti ricordano il Napoli invincibile di quell'anno, eppure, a quella sfida gli azzurri ci arrivavano dopo due pareggi consecutivi (contro Lecce e Fiorentina). La partita subito viene sbloccata da Zaccagni, poco dopo l'allora sconosciuto Kvaratskhelia fa una veronica incredibile sulla trequarti e con una botta di destro distrugge il palo. Nel primo tempo gli azzurri trovano il pareggio con Kim, da corner. Nella ripresa arriva il gol che, ai fatti, cambia la stagione del Tricolore: con il sangue agli occhi, gli uomini di Spalletti bombardano la difesa biancoceleste, fino a sfondare il muro con Kvaratskhelia che dal limite riceve un cut back e trafigge Provedel con un destro violentissimo.

L'illusione di Fabian Ruiz (Lazio-Napoli 1-2). Serie A 2021/22, giornata 27. Siamo ancora in epoca spallettiana, questa volta però, situazuone ben diversa. Il Napoli è a soli 3 punti dalla vetta, e all'Olimpico è atteso da una Lazio pronta a mettere i bastoni tra le ruote. Il match lo sblocca Insigne con un tiro a giro al 62'. Poi il pari di Pedro all'88' gela la panchina azzurra e i tifosi da casa. All'ultimo minuto di recupero accade la magia, uno di quelli che solitamente si chiama gol Scudetto: Fabian Ruiz trova un mancino perfetto dal limite e segna così il gol della vittoria a tempo praticamente scaduto. Una settimana dopo ci sarà lo scontro al vertice in casa contro il Milan, che gli azzurri perderanno, finendo per uscire definitivamente dalla corsa al titolo nelle partite successive con risultati come il clamoroso 3-2 di Empoli.

"Strakosha esce, la porta è vuota Mertens ci può pensare, lo fa partire! E segna l'ennesimo capolavoro. Dries Mertens atterra all'Olimpico con la navicella spaziale" (Lazio-Napoli 1-4). Serie A 2017/18, giornata 5. Sarà un anno storico per il Napoli di Sarri. È il campionato dello Scudetto perso con 91 punti. Qui, all'Olimpico, uno dei tanti masterclass degli azzurri di quella stagione. Biancocelesti asfaltati da un Napoli magico, un Napoli di alieni. Come il gol di Dries Mertens, che quel giorno "atterrò all'Olimpico con la navicella spaziale", disegnando uno dei gol più iconici non solo per la Serie A, ma per la storia del calcio.

L'ultima zona Mazzarri (Lazio-Napoli 1-1). Serie A 2012/2013, giornata 24. L'ultima volta di Walter Mazzarri (col Napoli) all'Olimpico contro la Lazio. Dopo soli 11 minuti, i biancocelesti, allenati allora da Petkovic, passano subito in vantaggio con un gol di Sergio Floccari. La squadra partenopea ci prova per oltre settanta minuti senza mai trovare il pareggio. Fino all'87esimo quando, in zona Mazzarri come sempre, con un gol di un difensore come sempre, il Napoli trova la rete del pari. Calcio d'angolo battuto da El Kaddouri e volée da fenomeno puro di Hugo Campagnaro, che regalò così un punto a mister Mazzarri.