L’uomo di Gattuso ha già la valigia pronta

Il Napoli è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate in campionato. Gli azzurri, trascinati dai colpi di alcuni singoli e con i rientri di giocatori fondamentali, si stanno riprendendo e sono tornati in corsa Champions dopo l’ultimo successo contro il Milan. La squadra di Gattuso, anche se a tratti, sta mostrando dei miglioramenti dal punto di vista della qualità del gioco e maggiore attenzione in fase difensiva. Il giocatore che non sta di certo brillando è Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese, espressa richiesta di mercato di Gattuso in estate, dopo qualche buona partita in avvio di stagione, negli ultimi mesi ha mostrato evidenti difficoltà, limiti tecnici e disattenzioni che talvolta sono risultate decisive. Anche per questi motivi, l’ex Monaco è retrocesso nelle gerarchie e finito in panchina nelle ultime gare.

La settimana tipo e un calendario meno compresso, potrebbero portare Bakayoko ad avere ancora meno spazio dal primo minuto. Pare difficile, infatti, scalzare in questo momento Diego Demme dal ruolo di titolare a centrocampo. Bakayoko è arrivato in estate in prestito secco dal Chelsea, senza né diritto né obbligo di riscatto. La squadra inglese ha però stabilito l’eventuale prezzo del suo centrocampista, fissandolo intorno ai 18 milioni di euro. Se il Napoli ha intenzione di acquistare a titolo definitivo il francese, dovrà quindi sborsare una cifra importante, considerando anche l’ingaggio pesante da oltre 3 milioni che percepisce il giocatore. Le riflessioni di De Laurentiis sono in corso e proseguiranno, ma pare evidente che se il calciatore non invertirà questo trend negativo, l’addio a Napoli sarà scontato. Il suo futuro è legato anche a quello di Gattuso, con il suo addio la permanenza del francese sarà ancora più improbabile.