La clamorosa ipotesi che non dispiace ai tifosi

Mica male, nel caso dovesse accadere. "Se Koulibaly non parte questa estate, resta per tutta la carriera". Queste parole, pronunciate da Ciro Venerato, fanno sognare i tifosi. Perché da anni sono abituati e preparati all'addio del difensore che, invece, puntualmente, ad ogni sessione estiva di mercato, resta al Napoli. Magari accadrà pure nei prossimi mesi. Koulibaly, anni 30 a giugno, contratto in scadenza nel 2023, è nel pieno della sua carriera ma ogni anno che passa riduce le percentuali di un suo addio a cifre monstre. Già la prossima estate, nel caso, De Laurentiis non potrà chiedere cifre folli per cederlo. Ma anche per questo motivo non è da escludere ciò che ha ipotizzato Venerato. Koulibaly, infatti, è molto legato alla città, ha sempre accettato le scelte della società e non ha mai fatto storie per andare via. I tifosi sperano davvero possa diventare bandiera del Napoli.