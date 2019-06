La disinformazione dilaga sui social: non è previsto un annuncio di mercato di ADL

"Entro lunedì vi darò una bella notizia per l'estate". Questa la dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a Sky direttamente da Capri, per la festa di compleanno (anticipata) di Ancelotti. Col passare dei giorni, però, sui social s'è diffusa la notizia - anche a causa di tanti profili e pagine Facebook e Instagram molto seguite ma che non offrono un lavoro 'giornalistico' - dell'annuncio di un colpo di mercato da parte di De Laurentiis quest'oggi probabilmente alla radio ufficiale del club. La sorpresa di ADL non è mai stata collegata al mercato e probabilmente potrebbe svelare semplicemente una terza amichevole estiva (le prime due saranno contro Liverpool e Marsiglia). Chissà che non possa esserci anche un'idea per permettere ai napoletani di abbracciare Marek Hamsik dopo quell'addio così improvviso.