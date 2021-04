Lazio, Tare: "Ribadisco, appena torna Inzaghi firmerà il rinnovo! Sulla Champions..."

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Vedendo i tempi che stiamo passando a livello mondiale la riqualificazione in Champions League sarebbe fondamentale per noi. I presupposti ci sono, ma non è purtroppo nelle nostre mani. Siamo venuti qui per cercare di vincere perché sarebbe davvero importante".

Qual è l'aspetto che la fa ben sperare? "Il gioco della squadra, la determinazione. Le ultime vittorie sono state frutto di tenacia, voglia e determinazione. Questo mi fa ben sperare"

Quando rientra Inzaghi firmerà anche il rinnovo? Come sta vivendo questo periodo? "Sì, sì. L'abbiamo già detto e ridetto. Conoscendolo, è una persona vivace e nervosa, è rinchiuso in gabbia. Siamo in contatto quotidiano insieme al suo staff, ha fatto un buon lavoro anche da casa. Finché vinciamo...".

Sulla stagione tra campionato e Champions. "Abbiamo fatto una grande Champions, tranne gli ultimi minuti col Bruges e la prima partita col Bayern Monaco agli ottavi. E' stato frutto di un lavoro di tanti anni, coronato con la qualificazione agli ottavi dopo vent'anni. E' un percorso lungo, serve tempo e si passa dagli errori. Per questo dicevo che per noi è fondamentale raggiungere quest'obiettivo anche per la crescita futura".