Le probabili formazioni di Napoli-Bologna: Mihajlovic senza 8 elementi, Gattuso ne recupera altri 2

Per il Napoli è arrivata (davvero) l'ultima spiaggia. Dopo il disastroso match col Sassuolo, per la prestazione e l'errore finale che non ha permesso neanche di ottenere tre punti immeritati, gli azzurri devono obbligatoriamente battere il Bologna (dimezzato tra squalifiche e infortuni) per evitare di perdere ulteriore terreno ed uscire dai giochi addirittura prima del trittico terribile con Milan, Juve e Roma.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso recupera Ospina (che potrebbe partire dall'inizio) e Osimhen che invece dovrebbe essere una carta per l'ultima mezz'ora. In attacco confermato Mertens, supportato da Politano, Zielinski ed Insigne. A centrocampo Fabian con Demme, favorito su Bakayoko che non s'è allenato per un'indisposizione. In difesa torna Koulibaly dalla squalifica e dovrebbe far coppia con Rrahmani con Di Lorenzo e Ghoulam ai lati, considerando anche l'allontanamento dall'allenamento di Mario Rui giovedì per scarso impegno.

LE ULTIME SUL BOLOGNA - Assenze pesanti per Mihajlovic che deve fare a meno di Schouten squalificato e degli infortunati Dijks, Tomiyasu, Santander, Faragò e probabilmente anche di Baldursson, Dominguez e Hickey mentre non ha i 90' Medel che potrebbe subentrare. Spazio dunque a Soumaoro-Danilo al centro con De Silvestri e Mbaye ai lati; a centrocampo si rivede Poli con Svanberg mentre in attacco Skov Olsen, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio (in ballottaggio con Barrow).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Ballottaggi: Ospina-Meret 55%-45%, Rrahmani-Manolas 55%-45%, Demme-Bakayoko 60%-40%

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Ballottaggi: Poli-Medel 60%-40%, Palacio-Barrow 51%-49%,

ARBITRO: Chiffi di Padova (Valeriani-Lo Cicero, IV Uomo: Ghersini. VAR: Di Paolo-De Meo)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli. Diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita