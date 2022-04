Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina: Osimhen c'è, due dubbi per Spalletti

Dopo lo straordinario successo di Bergamo, il Napoli è chiamato a migliorare il rendimento casalingo contro la squadra di Italiano

© foto di www.imagephotoagency.it

La corsa Scudetto vive uno dei suoi turni più importanti ed al Maradona arriva la Fiorentina. Dopo lo straordinario successo di Bergamo, il Napoli è chiamato a migliorare il rendimento casalingo contro la squadra di Italiano, capace di mettere in difficoltà gli azzurri all'andata (che la ribaltarono con un rigore procurato da Osimhen a campo aperto e da una palla inattiva) e portare via la qualificazione in Coppa Italia dopo una gara ricca di episodi. Gli azzurri, che sono primi in Italia per possesso palla (59% di media), affrontano la seconda squadra del campionato con queste caratteristiche (57%) e sono chiamati a sfoderare una grande partita per trovare il quarto successo di fila contro i viola in campionato (che manca proprio dagli anni scudettati).

Con la spinta del Maradona sold-out al 100% della capienza, il Napoli dovrà cambiare passo anche in casa dove ha solo il settimo rendimento del campionato. I partenopei hanno vinto solo tre delle ultime otto partite casalinghe di Serie A e quattro dei cinque ko di questo campionato sono arrivati proprio a Fuorigrotta. Dall'altro lato la Fiorentina ha costruito la sua classifica in casa mentre fuori ha perso già 7 partite ed ha raccolto un solo clean sheet esterno (a settembre contro l’Udinese): i viola fuori casa subiscono gol da 11 partite di fila.

Le ultime sul Napoli

Spalletti senza Anguissa squalificato oltre a Di Lorenzo, Ounas e Petagna infortunati, ma potrà contare su Osimhen pienamente recuperato in attacco, supportato da Politano (in ballottaggio con Lozano), Zielinski ed Insigne. In mediana torna titolare Fabian in coppia con Lobotka mentre in difesa resiste il dubbio sul partner di Koulibaly: Rrahmani ha scontato la squalifica ma ha saltato l'allenamento per un leggero stato influenzale e scalpita Juan Jesus; a sinistra Mario Rui ed a destra la conferma del giovane Zanoli.

Le ultime sulla Fiorentina

Italiano deve rinunciare a Odriozola e Bonaventura infortunati e Torreira squalificato. In regia ci sarà dunque Amrabat, con Duncan e Castrovilli ai lati. In difesa nessun dubbio su Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi mentre in attacco resistono i due maggiori dubbi: certo di una maglia Nico Gonzalez mentre Cabral è favorito su Piatek (non al meglio dopo la nazionale) e Sottil è in pieno ballottaggio con Saponara e Ikone parte più dietro come carta del secondo tempo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Politano-Lozano 55%-45%, Rrahmani-Juan Jesu 51%-49%

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano

Ballottaggi: Sottil-Saponara 51%-49%, Cabral-Piatek 55%-45%

ARBITRO: Mariani (Paganessi, Tolfo, IV: Gariglio, VAR: Banti, AVAR: Valeriani)

Diretta Tv su DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita