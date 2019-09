Llorente a Mediaset: "Col Liverpool servirà una gran prestazione, importante la fase difensiva..."

Fernando Llorente ha parlato anche ai microfoni di Sportmediaset, in vista dell'esordio in Champions di domani contro il Liverpool: "Mi aspetto una partita difficile, tosta, il Liverpool non è solo campione d'Europa in carica, ma ha cominciato la stagione in maniera magnifica, ha vinto tutte le partite ed è primo in classifica in Premier League. Vengono qui con tanta fiducia in loro stessi, noi penso che dobbiamo fare una grandissima partita per vincerla, speriamo di dare il nostro, cercando di vincerla.



La fase difensiva può essere molto importante, le partite quando cambiano è quando qualcuno fa il gol, se loro faranno gol prima allora sarà molto dura per noi".