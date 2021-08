Lozano recupera la panchina, Mertens ancora no: è tornato in Belgio per un controllo

Luciano Spalletti ha ritrovato Lozano, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, ma avendo solo qualche giorno d’allenamento in gruppo partirà dalla panchina. Non ci sarà invece Mertens che è tornato in Belgio per un controllo dal prof Declerq che l’ha operato alla spalla sinistra. Il suo rientro è previsto entro fine mese, ma - si legge - è complicato che possa recuperare per la partita contro la Juventus dopo la sosta.