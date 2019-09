Macedonia supera la Lettonia, Elmas brilla, firma un assist e resta in campo quasi 90' minuti

Vittoria importante per la Macedonia che supera la Lettonia fuori dalle mura amiche e porta a casa 3 punti. Il campo dal primo minuto l'azzurro Elif Elmas, autore dell'assist per l'1-0 firmato da Pandev, seguito poi dal raddoppio di Bardhi. Elmas è rimasto fino all'88', sostituito solo nel finale da Radeski. Condizione fisica, dunque, che non desta problema per il giocatore macedone.