Maradona quasi 'pieno' col Torino: in esaurimento anche Distinti, i dati sulla prevendita

Per domenica contro il Torino il Maradona, nei limiti del consentito, ovvero il 75% della capienza, sarò pieno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la previsione è di almeno trentamila spettatori, da giorni sono esauriti i biglietti delle Curve (per questo hanno aperto il settore inferiore della Curva B), stanno per terminare anche i Distinti superiori e aumentano sempre più le richieste per la Tribuna Nisida e Posillipo.