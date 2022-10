Mario Rui a Sky: "Primo posto grandissimo traguardo, è diventato un nostro obiettivo"

Nel pre-partita di Napoli-Glasgow Rangers, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Nel pre-partita di Napoli-Glasgow Rangers, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sarebbe un grandissimo traguardo ed è diventato anche un nostro obiettivo il primo posto. Abbiamo la possibilità di finire primi, sarebbe una grande cosa a livello di società e squadra. Cercheremo di dare continuità a quello che stiamo facendo e di arrivare fino in fondo al primo posto”.

Gruppo giovane ma solido, raccontaci in cosa è cambiato: “E’ vero che abbiamo cambiato tanto, tanti giocatori importanti che hanno fatto la storia di questa società sono andati da un’altra parte. Non saranno mai dimenticati perché loro ci hanno fatto arrivare a questo punto, quindi un ringraziamento a chi non c’è più. Siamo stati molto fortunati con i nuovi arrivati, perché si sono calati subito tutti calati nella realtà di Napoli. Siamo una squadra giovane che però va tutta dalla stessa parte, lo stiamo dimostrando ogni tre giorni”.