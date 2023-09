Mario Rui a Sky: "Solo col lavoro si può uscire da questo momento. Tifosi preoccupati? Devono sostenerci"

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Braga.

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Braga: "Non fa piacere perdere dei punti subito, all'inizio. Nelle ultime due gare non s'è fatto bene, ma non in tutta la partita: i primi 60 minuti contro la Lazio non sono stati brutti e nemmeno gli ultimi 30 contro il Genoa. Ma da domani proveremo a far vedere ai nostri tifosi il vero Napoli".

Qual è la differenza con Garcia rispetto alle altre prime volte?

"Ci sono differenze, ma nemmeno così tanto rispetto al passato. Il mister vuole giocare e anche noi dobbiamo migliorare".

Senti pressione per la gara di domani?

"E' una partita che vogliamo vincere, vogliamo tornare alla vittoria. Il Braga è forte e ci metterà in difficoltà, gioca a calcio e molto tra le linee, ma spero che alla fine il risultato sarà a nostro favore".

I tifosi devono essere preoccupati?

"Non devono essere preoccupati e anzi chiedo loro di sostenerci come hanno sempre fatto. Domani faremo una grande partita per portare il risultato a casa".

Come si esce da questo momento difficile?

"Col lavoro, con la qualità dello staff tecnico e con quello dei calciatori. Solo così si può venire fuori".