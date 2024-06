Mario Rui non rientra nei piani, cerca un acquirente: colloqui avviati con tre club

Si muove qualcosa sul fronte Mario Rui. Il terzino portoghese non rientra nei piani del nuovo Napoli di Antonio Conte

Si muove qualcosa sul fronte Mario Rui. Il terzino portoghese non rientra nei piani del nuovo Napoli di Antonio Conte, come confermato recentemente anche dal suo agente, e quindi c'è la necessità di trovare una sistemazione in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, ci sono dei colloqui avviati con le tre big del Portogallo: Benfica, Porto e Sporting Lisbona.