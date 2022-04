Massima qualità in mediana per cambiare passo in casa: tornano insieme Fabian e Zielinski

Se da un lato fuori casa il Napoli vola verso numeri record, a Fuorigrotta invece ha solo il settimo rendimento del campionato.

Fonte: di Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Castel Volturno è già vigilia di uno dei turni più importanti di questa corsa Scudetto. Domani al Maradona (verso il sold-out al 100% della capienza) arriva la Fiorentina ed il Napoli, dopo lo straordinario successo di Bergamo, è chiamato a migliorare il rendimento casalingo contro i viola di Italiano, capaci di mettere in difficoltà gli azzurri all'andata (che la ribaltarono con un rigore procurato da Osimhen a campo aperto e una palla inattiva) e portare via la qualificazione in Coppa Italia dopo una gara ricca di episodi.

Cambiare passo in casa

Se da un lato fuori casa il Napoli vola verso numeri record, a Fuorigrotta invece ha solo il settimo rendimento del campionato. I partenopei hanno vinto solo tre delle ultime otto partite casalinghe di Serie A e quattro dei cinque ko di questo campionato sono arrivati proprio in casa. Dall'altro lato la Fiorentina ha costruito la sua classifica in casa mentre fuori ha perso già 7 partite ed ha raccolto un solo clean sheet esterno e subiscono gol da 11 partite di fila.

Massima qualità con Fabian e Zielinski

Spalletti senza Anguissa squalificato (oltre a Di Lorenzo, Ounas e Petagna infortunati), riproporrà Fabian Ruiz dal primo minuto, in coppia con Lobotka, con Zielinski qualche metro più avanti alle spalle di Osimhen nel terzetto con Politano (in ballottaggio con Lozano) ed Insigne. In difesa rientra dalla squalifica Rrahmani al centro con Koulibaly, a sinistra Mario Rui ed a destra la conferma del giovane Zanoli.