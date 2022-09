Mathias Olivera: "Penso sempre prima a difendere, ma mi piace lanciarmi in attacco"

Mathias Olivera, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini di Polideportivo, direttamente dal ritiro dell'Uruguay

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dobbiamo passare del tempo in nazionale per arrivare al meglio al Mondiale. Io in questa squadra mi sento a mio agio, non è più come nelle prime partite in cui c'era un po' di ansia. Ora ci siamo qualificati, mi hanno dato tanta fiducia e cerco di divertirmi con i compagni e sfruttare i minuti a mia disposizione.

Io cerco sempre di difendere come prima cosa, di chiudere la mia zona, ma quando posso mi piace attaccare e cercare di sfruttare tutto lo spazio che ho. Ci sono alcune partite in cui devi rimanere più bloccato, restare più basso, ed altre partite in cui puoi lanciarti più facilmente all'attacco. Io cerco sempre di aiutare i miei compagni".