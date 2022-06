Mertens ai saluti? Nessuna novità sul rinnovo e tra 2 giorni sarà svincolato

TuttoNapoli.net

Ancora 48 ore alla scadenza del contratto di Mertens con il Napoli. Il 30 giugno, infatti, è la data della fine del rapporto tra il fantasista belga e il club partenopeo, scadenza che sembra ormai anche quella di un rapporto deterioratosi a suon di mail e di silenzi assordanti. Il mercato, però, è strano ed è lecito aspettarsi un colpo di scena visto che dopo il rifiuto del club alla proposta degli agenti di Mertens per il rinnovo di un anno, non si è più avuta nessuna notizia sull'operazione. L'unico che ha parlato è stato il diretto interessato che ha fatto sapere di voler rimanere a Napoli ma di non aver ricevuto nessuna offerta. Il popolo azzurro ci spera ancora, in un colpo di cuore. Lo riporta il Corriere dello Sport.