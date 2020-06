Mertens non è in dubbio: Alvino sui social 'annuncia' la sua presenza dal 1' con l'Inter

Dries Mertens in dubbio contro l'Inter? Non più secondo Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, che sui social, con un breve post, non lascia spazio a ulteriori interpretazioni. Secondo Alvino, il belga sarà in campo dal primo minuto per sfidare l'amico e il connazionale Lukaku.

#NapoliInter Mertens in campo e poi gli altri dieci 😜 #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) June 12, 2020