Milik ha scelto di non rinnovare, cessione inevitabile: contropartite della Juve non convincono

Niente rinnovo per Arek Milik, che ha deciso dunque di non accettare la proposta del Napoli per prolungare il suo accordo in scadenza nel giugno 2021. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il polacco a questo punto verrà ceduto dal Napoli per niente intenzionato a perderlo a parametro zero la prossima estate.

Per il classe ’94 la valutazione del Napoli è di 50 milioni, con la Juve che si è fatta avanti con contropartite che non sono gradite al club azzurro. Tante le pretendenti per Milik, con Atletico Madrid e Bayer Leverkusen molto interessate.