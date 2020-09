Milik-Roma, per Sky sarà un prestito oneroso con obbligo di riscatto e bonus: le cifre

Continuano ad arrivare notizie riguardo il futuro di Arek Milik, con la Roma che sembra davvero ad un passo dall'attaccante polacco. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: "Tutto dipende da Milik. Pochi minuti fa Roma e Napoli hanno raggiunto una base di intesa. Le cifre sono inferiori a quelle che circolano: 3 mln di prestito, 15 mln di riscatto e 7 mln di bonus, per una cifra complessiva di 25 mln. Milik non ha ancora accettato il trasferimento alla Roma, si era piuttosto arrabbiato col Napoli per non essere stato convocato, nei suoi pensieri c'è ancora la Juve. Dovesse accettare allora libererebbe Dzeko, ma la Roma non può firmare il trasferimento di Dzeko se non è sicura di Milik. Al polacco offerti 5 anni di contratto superiori a 4.5 netti a stagione ed una maglia da titolare. Al momento l'ex Ajax si trova davanti ad un bivio. Tra Roma e Napoli manca soltanto qualche modalità di pagamento e una percentuale sulla prossima rivendita".