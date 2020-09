Milik si sta convincendo della Roma: ha un timore dopo le parole di ADL

De Laurentiis è stato categorico: Milik scelga la sua squadra, possibilmente la Roma, altrimenti sarà tribuna per tutto l'anno fino alla scadenza del contratto. Uno scenario, questo, che ha spaventato il centravanti, il quale si sta convincendo ad accettare la corte dei giallorossi. Il suo sogno era la Juve ma i bianconeri lo hanno sedotto e abbandonato. Ora si tratta sullo stipendio. La Roma è vicina. Milik, nell'anno che conduce agli Europei, non vuole perdere la convocazione e - scrive il Corriere dello Sport - non vuole fare tribuna. Ascolterà, per questo, le parole del suo presidente.