Napoli a un punto dalla Champions con Rino: che differenza con Ancelotti

Trentacinque punti in diciannove partite, la media di 1,8 a gara, netto miglioramento rispetto agli 1,4 di Ancelotti che aveva raccolto 21 punti in 15 gare. Con l'Udinese si è concluso il girone d'andata di Gattuso, in panchina per diciannove giornate. Rendimento alto, certo non altissimo, di sicuro in crescita rispetto ad Ancelotti.

In questa classifica virtuale, che vi proponiamo in basso, il Napoli sarebbe quinto, ma ad un solo punto da Milan e Lazio (36) e con la Juve prima a 44, a +9. Con Gattuso in panchina sono arrivate undici vittorie, due pareggi e sei sconfitte, rendimento altalenante soprattutto all'inizio, quando la squadra ha cambiato pelle e volto, poi una serie di vittorie e ora una costante crescita. Con Ancelotti, dopo quindici turni, il Napoli era già a -7 dalla Champions League. Ora l'obiettivo sfumato ma le colpe non sono certo da attribuire a Gattuso. Che ci riproverà l'anno prossimo. Dall'inizio. Di seguito i grafici con le due classifiche a confronto, il Napoli nelle prime 15 giornate con Ancelotti e poi dalla 16esima all'ultima con Gattuso: