Napoli-Bologna, la probabile formazione del Cds: tre ballottaggi e Kvara non si tocca

Senza Anguissa toccherà a Ndombele, apparso in netta crescita fisica con l'Ajax e assolutamente più incisivo e pericoloso, agire nel tris di centrocampo con Lobotka e Zielo, scrive il Corriere dello Sport raccontando che ci saranno tre o quattro cambi rispetto al mercoledì di coppa, incluso quello già previsto in mezzo: "Ovvero: Meret in porta; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui al posto di Olivera sulle fasce, e una coppia centrale ancora da decifrare: è nel vivo la sfida in famiglia, Ostigard-Juan Jesus, per decretare il partner di Kim. Nel tridente, Politano è in vantaggio su Lozano e Raspadori su Osimhen. E il terzo uomo non si tocca: Kvara".