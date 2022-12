Napoli da Scudetto? Gazzetta frena: "Gennaio sarà cartina di tornasole con tre super sfide"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, raccontando la corsa Scudetto che ripartirà il mese prossimo, frena sulle ambizioni di titolo degli azzurri

Otto punti di vantaggio dopo quasi metà campionato non vuol dire Scudetto. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, raccontando la corsa Scudetto che ripartirà il mese prossimo, frena sulle ambizioni di titolo degli azzurri: "Quello di gennaio è una cartina tornasole per il Napoli che prima del giro di boa affronterà l'Inter a San Siro e la Juventus al Maradona e a fine mese la Roma. Ma sono le avversarie che devono vincere per forza. L'importante sarà ripartire con il piede giusto".