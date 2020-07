Napoli in ritiro a Castel di Sangro, l'annuncio: "Accordo per 6 anni, al club 800mila euro!"

Mauro Febbo, assessore al turismo e allo sviluppo economico della Regione Abruzzo, è intervenuto a Marte Sport Live annunciando, di fatto, l'accordo per il ritiro estivo del Napoli: "Oggi c’è l’approvazione della delibera che porterà il Napoli a preparare la stagione per i prossimi 6 anni. Alla società andranno 800 mila euro e il club si impegnerà a disputare tre amichevoli. Le date sono incerte per la Champions. A Castel di Sangro c’è un impianto da 7000 spettatori, De Laurentiis ha apprezzato le nostre strutture infatti c’è la possibilità di un rinnovo per altri 6 anni. C’è anche un contratto con il comune, oltre che con la Regione”.