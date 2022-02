Napoli-Inter 1-1 e a Torino gongolano, Tuttosport: "Vincono Milan e Juve"

Un pareggio che premia Milan e Juventus. La sfida fra Napoli e Inter si è conclusa sull'1-1. Al "Maradona" Insigne ha sbloccato il punteggio su rigore ma Dzeko ha riequilibrato il match. Un risultato che può permettere ai rossoneri di balzare in vetta alla classifica in caso di successo con la Samp e ai bianconeri di avvicinarsi alle posizioni di testa. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Al Maradona vincono Milan e Juve".

L'analisi.

Il quotidiano trae le seguenti conclusioni dopo il pari: "Se il Milan ride, Inter e Napoli di certo non piangono. Vero è che i rossoneri, battendo la Samp a San Siro, possono virtualmente essere primi in classifica; però è altrettanto vero che la Grande Notte del 'Maradona' ha lasciato l'impressione che il pareggio non andasse poi male a nessuno. [...] Il Napoli con un ko avrebbe perso contatto dalla zona scudetto con l'incubo di vedersi risucchiato pure dalla Juve".