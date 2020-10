Napoli su Basic, il team manager dell'Hajduk conferma: "L'ho sentito oggi, vuole il Napoli! Ha due amori..."

Krešimir Mikulandra, team manager dell'Hajduk di Spalato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di fatto confermando l'interesse del Napoli per Toma Basic (23), centrocampista croato classe 1996 del Bordeaux che ha militato prima in Croazia prima dell'attuale esperienza in Francia, e sul quale il Napoli sembra aver mosso un interesse concreto, confermato dallo stesso Mikulandra: "Basic? Ho parlato con il ragazzo oggi, ci sentiamo spesso. Lui può scegliere una squadra italiana, Napoli è come l'Hajduk Spalato a livello di tifosi, a lui piace la città ed i tifosi. Mi ha detto che il Napoli ha fatto una squadra forte, secondo lui il Napoli quest'anno deve vincere il campionato. Per lui ci sono due amori, il calcio e la play station, non fa niente di quello che fanno tanti calciatori che hanno tanti soldi".