Nessuno come i cecchini del Napoli: 20 gol da fuori, sta per cadere un record della Serie A

Il Napoli sta trovando numeri straordinari in attacco grazie anche alle conclusioni da fuori area. Sono addirittura 20 le reti già siglate con tiri da fuori area in questo campionato. Un dato che insolito pure per le big in Europa e che presto potrebbe diventare un record per la serie A: solo la Juventus 2014/15 è infatti riuscita a fare meglio in una singola stagione con 22 gol da fuori area in un campionato. La particolarità della sfida al Cagliari, inoltre, è che quella di Semplici (con 11 gol subiti da fuori), ha subito il 20% dei gol proprio in questo modo e solo il Crotone con 13 ha fatto peggio.I sardi dovranno fare dunque attenzione ad abbassarsi e concedere la trequarti al mirino degli attaccanti azzurri.