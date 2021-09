Nessuno stravolgimento per l'Europa: gli intoccabili di Spalletti

Napoli: turn-over sì ma non troppo. In vista dell'impegno europeo contro lo Spartak Mosca, secondo quando scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Luciano Spalletti studia qualche novità di formazione (qui le probabili formazioni di Tuttonapoli) ma non è intenzionato a stravolgere l'assetto della squadra che tanto bene sta facendo in campionato.

"Qualche cambio di formazione ma è difficile pensare che Spalletti stravolga la formazione rispetto alla sfida contro il Cagliari. La squadra è in forma, metabolizza la benzina che ha messo nel motore nei due ritiri realizzati tra Dimaro e Castel di Sangro. C’è bisogno di ruotare, a Demme potrebbe portare a casa uno spezzone più ampio per crescere di condizione. Spalletti non dovrebbe toccare le sue certezze, gli stakanovisti. Sono Osimhen, Koulibaly e Insigne" scrive il quotidiano, che spiega come tra gli stakanovisti di questa prima stagione vada considerato anche Fabiàn.