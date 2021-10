Nome nuovo per la difesa, sondaggio per Mazraoui dell'Ajax: può arrivare a zero

Terzino destro, all'occorrenza anche difensore centrale, Noussair Mazraoui potrebbe lasciare l'Ajax a parametro zero la prossima estate. Il marocchino è in scadenza di contratto, il rinnovo non arriva e le sirene del mercato cominciano a farsi sentire. Come riportato dall'esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira, Napoli e Roma avrebbero chiesto informazioni a Mino Raiola, agente del giocatore, per sondare i margini dell'operazione.