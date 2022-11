Non solo Anguissa, altri due rinnovi in arrivo: Lobotka avrà contratto da top, i dettagli

Nei giorni scorsi il Napoli ha annunciato il rinnovo di Frank Anguissa e durante questa sosta sta lavorando anche ai contratti di altri azzurri.

Nei giorni scorsi il Napoli ha annunciato il rinnovo di Frank Anguissa e durante questa sosta sta lavorando anche ai contratti di altri azzurri. I prossimi in lista prolungamenti sono Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a cominciare dal centrocampista polacco su cui si esprime così:

"Giuntoli da tempo discute con i suoi agenti e anche qui si va verso un prolungamento di altri due anni del contratto: dal 2025 al 2027 con adeguamento di cifre (salirà a 3 milioni di ingaggio) e una opzione per allungare ancora di un anno, al 2028. Un investimento importante per il Napoli, che presto definirà anche con Amir Rrahmani, pronto a firmare pure lui sino al 2027 per dare continuità al progetto".