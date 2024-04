Non solo Buongiorno e Scalvini: i quattro difensori seguiti dal Napoli

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli vuole investire anche in difesa, mai rinforzata dopo la partenza di Kim

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli vuole investire anche in difesa, mai rinforzata dopo la partenza di Kim (proprio lui). Opzioni da prima firma: Alessandro Buongiorno del Torino, corteggiato anche da Inter e Milan, e Giorgio Scalvini dell’Atalanta, un vecchio pallino. Ma non solo: resistono il francese del Nizza, Jean-Claire Todibo, e lo slovacco David Hancko, un tipo multiuso che nel Feyenoord fa il centrale e in nazionale con Calzona il terzino sinistro.