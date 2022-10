Non solo Meret e Zerbin: quasi pronti altri tre rinnovi, i dettagli

La partita dei rinnovi è appena cominciata e il club, come scrive il Corriere dello Sport, l’ha già sbloccata

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita dei rinnovi è appena cominciata e il club, come scrive il Corriere dello Sport, l’ha già sbloccata come fa la squadra in campo: mercoledì sono stati ufficializzati i prolungamenti di Meret e Zerbin, ma l’elenco è lungo e comprende tutti i calciatori che il Napoli intende blindare nei prossimi mesi. Priorità a chi ha il contratto più vicino alla scadenza, come Rrahmani (2024), ma anche a chi si è messo in mostra nell’ultimo periodo meritando un adeguamento, come Lobotka o Anguissa. Per il 99 la strada è spianata avendo la società raggiunto un’intesa di massima già in estate.