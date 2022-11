Non solo ritiro in Turchia: pronta anche amichevole in Italia aspettando l'Inter

Due settimane in Turchia, un mini-torneo e non solo. Tanto lavoro per il Napoli in attesa del rientro in campo previsto per il 4 gennaio

Due settimane in Turchia, un mini-torneo e non solo. Tanto lavoro per il Napoli in attesa del rientro in campo previsto per il 4 gennaio. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in quei quindici giorni in cui dare tono ai muscoli, rientrerebbero due amichevoli e un’altra (almeno) verrebbe messa in calendario in Italia, al rientro, per cominciare ad avvicinarsi all’Inter (appuntamento il 4 gennaio a San Siro) dopo aver ripetuto le lezioni tattiche.